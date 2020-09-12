Son dakika... Karabük'te orman yangını
Son dakika gündem haberine göre Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
12.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:24
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.
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Kaynak: AA