Son dakika! Karabük'te okulların kütüphanesi meslek liselilerin elinde şekilleniyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te hijyen malzemesinin yanı sıra kitaplık ve çalışma masası üretimine de başlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentte kütüphanesiz okul kalmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Karabük'teki 54 okula yıl sonuna kadar kütüphane yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojileri ve mobilya iç mekan tasarımı öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık, çalışma masası ile bu ürünlerin metal ve ahşap aksamlarını üretiyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, mesleki tecrübe edinirken harçlıklarını da kazanıyor.

"Hayırseverlerimizden de destek bekliyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında 54 okulda kütüphane olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığından gelen ödeneğin ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ahşap ve metal atölyesinde üretim çalışmalarına başlandığını belirten Akbaş, "Önümüzdeki hafta 10 okulumuzun kütüphanesini teslim edeceğiz." dedi.

Akbaş, Karabük'teki hayırseverlere de çağrıda bulunarak, "Okullarımıza kütüphane yaptırmak isteyen hayırseverlerimiz bizimle irtibata geçerlerse okullarımıza kütüphane yaptıklarında isimlerini buralara vermek istiyoruz. Bu noktada hayırseverlerimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

"Tecrübe ediniyoruz"

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tülümen de ürünleri en kısa sürede hazırlayıp okullara teslim edeceklerini bildirdi.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Gürbüz Özkan da 216 kütüphane dolabı ve masa yapılması için işe başladıklarını belirterek, çalışmaların 7 öğrenci ve 3 öğretmenle sürdürüldüğünü kaydetti.

11. sınıf öğrencileri Mehmet Atılkan ve Ömer Kaan Kel de kütüphaneler için gerekli malzemeleri üretip tecrübe edindiklerini, bu yolla harçlıklarını kazandıklarını dile getirdi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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