Son dakika... Karabük'te kimlik soran polisle tartışan kişi ifade için polis merkezine götürüldü
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Son dakika... Karabük'te kimlik soran polisle tartışan kişi ifade için polis merkezine götürüldü

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Son dakika... Karabük'te kimlik soran polisle tartışan kişi ifade için polis merkezine götürüldü

Son dakika haberlerine göre Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında kimlik soran polisle tartışan kişi, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında kimlik soran polisle tartışan kişi, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, kentin en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, D.S'den kimliğini istedi.

Bu sırada D.S. ve bir dükkanda alışveriş yapan annesi ile kız kardeşi ekiplerle tartışmaya başladı.

D.S. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Tartışma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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