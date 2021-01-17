Son dakika... Karabük'te karda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları beslendi
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Son dakika... Karabük'te karda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları beslendi

17.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:46
Son dakika... Karabük'te karda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları beslendi

Son dakika haberine göre Karabük'te polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Karabük'te polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, kent merkezi ve kırsal alandaki kedi ile köpekler için yaşam alanlarına mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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