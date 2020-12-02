Son dakika: Karabük'te karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı
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Son dakika: Karabük'te karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı

02.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:15
Son dakika: Karabük'te karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı

Son dakika haberler: Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi, alışveriş merkezine girmeye çalışırken yakalandı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi, alışveriş merkezine girmeye çalışırken yakalandı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gelen yabancı uyruklu A.Q'ya güvenlik görevlileri HES kodu sordu.

A.Q'nun karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri istendi.

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Polis ekiplerince para cezası da kesilen A.Q, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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