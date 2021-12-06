Son dakika: Karabük'te iki trafik kazası: 4 yaralı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te iki farklı noktada meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağında meydana geldi. M.B. sevk ve idaresindeki 78 M 0027 plakalı dolmuş, S.Ö. yönetimindeki 78 S 0172 plakalı İşçi servisi ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanıdı, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu-Karabük karayolu Bulak Kavşağı mevkiinde meydana gelen diğer kazada ise E.A. idaresindeki 37 PU 395 plakalı kamyonet, 100. Yıl Mahallesi 1010 Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen A. K. idaresindeki 67 ABD 080 plakalı otomobile çarptı. kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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