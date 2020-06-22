Son Dakika | Karabük'te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı Son dakika haberine göre Karabük'te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Karabük'te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu. Karabük'te etkili olan sağanak yağış ile birlikte şimşekler ardı ardına çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Karabük şimşeklerle aydınlanırken o anlar objektiflere yansıdı. Şiddetli yağış ise hayatı olumsuz etkiledi. - KARABÜK Kaynak: İHA