Son dakika... Karabük'te bitmesine saatler kala karantinayı ihlal eden kişiye para cezası uygulandı
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Son dakika... Karabük'te bitmesine saatler kala karantinayı ihlal eden kişiye para cezası uygulandı

04.12.2020 00:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:38
Son dakika... Karabük'te bitmesine saatler kala karantinayı ihlal eden kişiye para cezası uygulandı

Bir son dakika haberine göre Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı bitmesine saatler kala ihlal eden kişi, polis denetiminde yakalandı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı bitmesine saatler kala ihlal eden kişi, polis denetiminde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir hafif ticari araçta kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.

Sorguda, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gittiği öğrenilen Ramazan A'nın karantinada olması gerektiği tespit edildi. Araçtan indirilerek "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatılan Ramazan A'ya idari para cezası kesildi.

Ramazan A, karantina süresinin saat 16.00'da bittiğini iddia etti. Bunun üzerine polis memuru tarafından aranan 112 Acil Servis görevlisinin karantinasının 4 Aralık'ta bittiği bilgisini verdiği Ramazan A'nın bitmesine saatler kala karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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