Son dakika! Karabük'te bir köy karantinaya alındı
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Son dakika! Karabük'te bir köy karantinaya alındı

28.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:38
Son dakika! Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Soğanlı köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, karantinayı ihlal edenlere idari para cezaları ile haklarına adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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