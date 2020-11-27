Son dakika! Karabük'te benzinle tutuşturulmaya çalışılan sobanın parlaması sonucu yangın çıktı
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Son dakika! Karabük'te benzinle tutuşturulmaya çalışılan sobanın parlaması sonucu yangın çıktı

27.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:02
Son dakika! Karabük'te benzinle tutuşturulmaya çalışılan sobanın parlaması sonucu yangın çıktı

Bir son dakika haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde benzinle tutuşturulmaya çalışılan sobanın parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde benzinle tutuşturulmaya çalışılan sobanın parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akçasu Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında yaşayan çoban, tutuşturamadığı sobayı benzin dökerek yakmayı denedi.

Sobanın bir anda parlaması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasar oluşturdu.

Ev sahibi Kezban Akdemir, gazetecilere, hayvanlarına bakmak için bugün çoban tuttuklarını söyledi.

Çobanın sobayı benzinle yakmaya çalıştığını iddia eden Akdemir, "Soba parlayınca yorgan tutuşmuş. Yorganı pencereden atmış. Ev yanıyor diye beni çağırdı. Ben eve geldim fakat dumandan içeri giremedim. İtfaiye çağırdık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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