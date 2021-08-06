Son dakika! Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (3)

Son dakika haberine göre RÜZGAR KESİLDİ, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Karabük'ün Ödemiş Köyü'nde ormanlık alandaki yangın devam ediyor.

RÜZGAR KESİLDİ, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabük'ün Ödemiş Köyü'nde ormanlık alandaki yangın devam ediyor. İtfaiye, orman işletme, İl Özel İdare, tanker ve iş makinaleriyle yangına müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar ve firmalara ait iş makinaları da destek veriyor. Rüzgarın azalması yangının hızını keserken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Yangının yerleşim yerini tehdit etmediği belirtildi.

Ayhan ACAR-Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar