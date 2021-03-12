Son dakika: Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bir dairesinde F.E.Ö. ve annesi R.Ö. yemek yaparken ocağa konulan yağ tutuştu. Bu sırada küçük çapta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüren ve bu sırada dumandan etkilenen F.E.Ö. ve R.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu