Son dakika: Karabük'te 65 bin doz aşılama yapıldı
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Son dakika: Karabük'te 65 bin doz aşılama yapıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Son dakika: Karabük'te 65 bin doz aşılama yapıldı

Son dakika habere göre Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 bin doz aşı uygulandığı bildirildi.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 bin doz aşı uygulandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, Karabük'te bugüne kadar toplam 65 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısının 28 bini geçtiğini belirten Sarı, "Aşısı tamamlanan 28 bin kişinin özellikle yüksek risk grubundaki kişilerin olması salgınla mücadelede bizi daha güçlü kılıyor." dedi.

Sarı, hastanelerde ve aile hekimliklerinde aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"BioNTech firmasının geliştirdiği m-RNA teknolojisi ile üretilmiş Kovid-19 aşısı da ilimizde dün itibarıyla uygulanmaya başladı. İlk kez aşı olacaklar istedikleri aşıyı tercih edebiliyor. Ancak saklama koşulları nedeniyle BioNTech'in aşısını yalnızca Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uyguluyoruz. Sinovac'ın geliştirdiği aşı ise hem tüm hastanelerimizde hem de aile hekimliklerinde uygulanmaya devam ediyor."

Bugüne kadar Sağlık Bakanlığının belirlediği hedef kitlenin yüzde 70'inden fazlasının aşılandığını, yüzde 30'luk dilimde kalan bazı vatandaşların ise daha önce hastalığı geçirdikleri için aşılanamadığını dile getiren Sarı, "Mobil aşı ekiplerimiz de evden çıkması mümkün olmayan engelli bireylere ve bakım hastalarına ikametlerinde aşı uygulamaya devam ediyorlar. Ayrıca aşılamada kendisine sıra geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımız Valiliğimizin önderliğinde yürütülen çalışmayla tek tek telefonla arandı ve aşı olmayı kabul edenlere randevuları oluşturulup, aşılanmaları için ne gerekiyorsa yerine getirildi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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