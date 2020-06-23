Son dakika! Karabük'te 3 bin nüfuslu köyde karantina
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Son dakika! Karabük'te 3 bin nüfuslu köyde karantina

Gelen son dakika haberine göre KARABÜK merkeze bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Cumayanı köyü, koronavirüs vakaların artması nedeniyle karantinaya alındı.

Son dakika! Karabük'te 3 bin nüfuslu köyde karantina
23.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:05

KARABÜK merkeze bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Cumayanı köyü, koronavirüs vakaların artması nedeniyle karantinaya alındı. Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüsün kentte bitme seviyesine geldiğini ancak tekrar arttığını, kentte 80'in üzerinde vaka olduğunu söyledi.

Karabük İl Hıfzıssıhha kurulu, merkeze bağlı Cumayanı köyünde yeni vakaların görülmesinin ardından karantina kararı aldı. Jandarma ekipleri yaklaşık 3 bin nüfusu olan köyün giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantinanın 14 gün süreceği öğrenildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, kentteki vaka sayıları ve Cumayanı köyündeki karantina kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Fuat Gürel, vakaların Karabük'te bitme seviyesine geldikten sonra yeniden artış göstermeye başladığını söyleyerek, "Bu vaka bir kişiden bütün dünyaya yayıldı. Bizim ilimizde bitmişti ama tekrar arttı, artabilir. Bütün dünyaya, bütün ülkeye açık bir iliz. Burası her türlü faaliyetin olduğu bir şehir. Vatandaşlarımız korkmadan ama tedbirini alarak önümüzdeki sürece bakmaları gerekiyor. Şu anda hastanelerimizdeki vaka sayımız 80'in üzerinde. Bunların birçoğunun aslında semptomu yok. Bir süre sonra onları evlerinde takibe alacağız. Hastanemizin kapasitesinin altında şu anda, şükürler olsun. Şu anda vaka sayıları yönetilebilir durumda" dedi.KARANTİNA ALTINDAKİ KÖYDE 20'NİN ÜZERİNDE VAKA VARKarantinaya alınan kentin en kalabalık köyü Cumayanı köyünde tedbirlerin devam ettiğini anlatan Vali Gürel, "Cumayanı köyümüzde maalesef 20'nin üzerinde vaka çıktı. Temaslar da olduğu için bu köyümüzü karantina altına aldık. Bu köydeki vatandaşlarımız özellikle merak ediyordur. Buradaki işçilerin çalıştıkları yerlerde izinli sayılmasıyla ilgili de karar aldık. Onların bütün haklarını takip ediyoruz. Onların yanındayız. Özel işletmelerde çalışan vatandaşlarımızın da haklarını koruyacağız. Diğer hususlarda da onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Cumayanı köyü sosyal bir köy. Vakalar bir yerde odaklanmış olsaydı belki daha küçük bir alanı karantina altına alırdık ama değişik yerlerde olduğu için tamamını karantina altına almak zorunda kaldık. Orada maske takma zorunluluğu da var. Jandarma takip ediyor. İnşallah kısa sürede biter. Oradaki insanlar bilinçli insanlar. Geçmişte de burada 2 mahalle karantinaya alınmıştı. İnşallah kısa sürede geçer" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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