Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... KARABÜK (İHA) – Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

KARABÜK (İHA) – Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Safranbolu – Karabük karayolu Bulak kavşağında meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük'e seyir halinde olan Emrah Gülen idaresindeki 78 DE 834 Fiat marka otomobil önünde seyreden ve aniden sola dönüş yapan Ahmet Mürgen idaresindeki 23 LH 520 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca ardından 34 CMP 141 plakalı Dacia marka hafif ticari çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Gülen ile birlikte otomobilde bulunan eşi Hatice, çocukları Yusuf Asaf (6) ve Sümeyye Kübra (7) yaralandı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir doktor yerde yatan sürücü ile çocuklarına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, trafik ekipleri tahkikat başlattı. - KARABÜK

Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Karabük'te 3 araçlı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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