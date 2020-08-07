Son dakika... KARABÜK Minibüste çıkan yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü Son dakika güncel haberine göre Minibüste çıkan yangın, çevredekiler tarafından söndürüldüKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, panelvan minibüsün motoru bir anda alev aldı.

Minibüste çıkan yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, panelvan minibüsün motoru bir anda alev aldı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi ve pet şişelerle su dökmesi sonucu alevler söndürüldü. Olay, öğleden sonra, Safranbolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Ayhan Yavuz'un kullandığı 78 AAR 097 plakalı panelvan minibüs, hareket halindeyken motor kısmından bir anda alev aldı. Ayhan Yavuz minibüsü yol kenarında durdurup, indi. Bu sırada bölgeden geçen diğer sürücüler ve ormanlık alanda bulunan kişiler, durumu fark edip, Yavuz'un yanına gitti. Çevredekilerin bazıları yangın söndürme tüpleriyle bazıları da pet şişelerle su sıkarak, alevleri söndürmek için müdahaleye başladı. Müdahale sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Kaynak: DHA