Son dakika! Karabük merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu
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Son dakika! Karabük merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

16.10.2020 19:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:12
Son dakika! Karabük merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haber... Karabük merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün mali, mahrem askeri ve öğrenci evleri yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Karabük ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda M.Y, A.Ç. ve T.Z. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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