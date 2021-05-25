Son Dakika | KARA YOLU TEMİZLEME ARACI ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
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Son Dakika | KARA YOLU TEMİZLEME ARACI ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA

Son Dakika | KARA YOLU TEMİZLEME ARACI ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da kara yolu temizlik aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'da kara yolu temizlik aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 500 Evler mevkisinde çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 21 ABV 277 plakalı temizlik aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, yaptığı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle, kara yolu trafiğe bir saat kapalı kalırken, aracın alev alma anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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