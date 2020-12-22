Son Dakika: Kar yağışı geliyor! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? 5 günlük İstanbul hava durumu!

Son Dakika: Kar yağışı geliyor? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? 5 günlük İstanbul hava durumu! Detaylar haberimizde.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!