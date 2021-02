62 yaşındaki turizmciden şortla 'kar banyosu'

AKSARAY'da, turizm firmasında çalışan Sami Yüksel (62), kar yağışı dolayısıyla yaşadığı mutlulukla parkta 'kar banyosu' yaptı. Şortla kar yığınının içine giren Yüksel, "Çiftçiler, bu yıl nasıl kara hasret kaldıysa ben de hasret kaldım. Kar yağdığını görünce çok mutlu oldum" dedi.

Kent, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. Turizm firması çalışanı Sami Yüksel de uzun süredir kar yağışını beklediklerini belirterek, bölge halkı olarak büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Gençlik Parkı'nda, üzerinde şortla 'kar banyosu' yapan Yüksel, her yıl tekrarladığını söyledi. Kar yığınının içine giren Yüksel, "Soğuk su insan vücuduna çok faydalı. Yaz kış benim için fark etmez, her gün soğuk suyla duş alırım. Soğuk suyla duş alınca sinir stresim azalıyor ve uzmanlara göre de yaşlanmaya çok büyük faydası var. Her yıl 'kar banyosu' yapıyorum. Tuz, şekerden uzak duruyorum ve düzenli spor yapıyorum. Hayatta da mücadeleyi seven birisiyim. Çiftçiler, nasıl bu yıl kara hasret kaldı; ben de kara o şekilde hasret kaldım. Şükür bu yıl da kar yağdı ve bereketi ile geldi. Barajlarımız da bu sayede doluyor. İnşallah daha fazla yağar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı