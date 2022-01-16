Son dakika: Kar savaşçıları görev başında

Son dakika haberleri: HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve ana yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve ana yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Birçok köy ile ilçe ve belde yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin mücadelesi ise devam ediyor. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğinin kar savaşçıları da yoğun kar yağışı, tipi, sis ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova-Şemdinli, Yüksekova-Esendere, Şemdinli-Derecik ve Yüksekova-Dağlıca ana yolları kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılırken, sürücülerin bu yolları kullanmamaları için uyarı yapıldı.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ekipleri de caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ