Son Dakika! Kar hangi gün yağacak? Bu hafta kar yağışı olacak mı? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Yarın kar yağacak mı?

Meteorolojiden yapılana açıklamaya göre, Kar hangi gün yağacak? Bu hafta kar yağışı olacak mı? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Yarın kar yağacak mı?

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre Kar hangi gün yağacak? Bu hafta kar yağışı olacak mı? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

KAR HANGİ GÜN YAĞACAK?

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile vatandaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı. Yapılan açıklamada, "Marmara Deniz'inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

BU HAFTA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.