Son Dakika | Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı
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Son Dakika | Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı

Son Dakika | Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kapıkule Sınır Kapısında düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen aralarında otomatik silah şarjörleri, el dokuma halılar, el boyama porselen yemek takımları yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısında düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen aralarında otomatik silah şarjörleri, el dokuma halılar, el boyama porselen yemek takımları yakalandı.

Sınır kapısında gazetecilere, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce ikisi tır biri otobüs 3 araçta son bir haftada yapılan kaçakçılık operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Yapılan risk analizleri ve gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde farklı günlerde şüphelenilen araçlarda yapılan aramalarda, 600 bin lira değerinde 93 el dokuması halı, 135 bin lira değerinde el boyaması porselen yemek takımları ve 100 otomatik silah şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.

Son Dakika | Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı
Son Dakika | Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı
Son Dakika | Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı
Son Dakika | Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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Son Dakika | Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı - Haberler
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