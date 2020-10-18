Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.