Son dakika! Kapadokya'da balonlarla 3 günde 1500 kişi uçtu
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Son dakika! Kapadokya'da balonlarla 3 günde 1500 kişi uçtu

Son dakika gelişmesine göre Kapadokya'da balonlarla 3 günde 1500 kişi uçtuTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uçuş yasağının kalkması ardından yeniden havalanan sıcak hava balonları, 3 günde yaklaşık 1500 kişiyi taşıdı.

25.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:31

Kapadokya'da balonlarla 3 günde 1500 kişi uçtu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uçuş yasağının kalkması ardından yeniden havalanan sıcak hava balonları, 3 günde yaklaşık 1500 kişiyi taşıdı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta durdurulan sıcak hava balonu uçuşları, geçen 22 Ağustos'ta yeniden başladı. Kapadokya bölgesinde hava muhalefeti nedeniyle 1 gün sonra 23 Ağustos'ta havalanan sıcak hava balonlarına turistler yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüse karşı tüm tedbirler alınarak havalanan balonlara 3 günde yaklaşık 1500 yerli ve yabancı turistin bindiği belirtildi.

Balon işletmecisi Mehmet Halis Aydoğan, balon uçuşları sırasında ve öncesinde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını söyledi. Ateşleri ölçülerek balona binen turistler, içerideki bölmelere bir kişi eksik alınanak sosyal mesafenin sağlandığını anlatan Aydoğan, şöyle konuştu

Sıcak hava balonları ile uçmak isteyenler için Kapadokya bölgesi oldukça güvenli. Avrupa'da sıcak hava balonları ile uçuşlar Mayıs ayında İspanya'dan başlamıştı. En son Hollanda, temmuz ayında başlamıştı. Kapadokya bölgesi en çok yoğunluğun olduğu bölge olduğu için değerlendirmeler daha ciddi yapıldı. Dünyada sıcak hava balonuyla en fazla yolcunun uçtuğu bölgedeyiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bu konudaki değerlendirmelerini ve önlemlerini firmalara bildirdikten sonra uçuşlar başladı. 159 gün sonra yaklaşık 30'un üzerinde balon, bölgede uçuş gerçekleştirdi. Bölgemize bir talep oluşmuştu, bu talep daha çok müşterilerin balon ile uçmak istemeleri ile ilgiliydi. Ulaştırma Bakanlığımızın girişimlerinin ardından uçuşlar başladı. Talebin devam etmesi ile birlikte uçuşları önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekliyoruz.

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Son dakika! Kapadokya'da balonlarla 3 günde 1500 kişi uçtu

Kaynak: DHA

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