HAKKARİ (İHA) - Kansere yenik düşen terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Terör gazisi Murat Erdoğan kansere yenik düştü

GAZİANTEP - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu ağır yaralanarak sağ gözünü kaybeden ve gazi olan Murat Erdoğan(48), akciğer kanseri sonrası gelişen beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Gazi Murat Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1993 yılında vatani görevini yaparken terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu sağ gözünü kaybederek gazi olan ve devlet övünç madalyası alan 48 yaşındaki dört çocuk babası Murat Erdoğan, kısa bir süre önce akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Gazi Murat Erdoğan, akciğer kanserine bağlı beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması sonrası Gaziantep'teki özel bir hastanede bir süre tedavi gören Gazi Murat Erdoğan, sabah erken saatlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gazi Murat Erdoğan son yolculuğuna törenle uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Gazi Murat Erdoğan'ın naaşı al bayrağa sarılı tabutla, memleketi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'ne getirildi. Gazi Murat Erdoğan için Aktoprak Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze namazına gazinin ailesi, yakınları, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, askeri yetkililer, mahalle halkı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Erdoğan, düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aktoprak Mahalle Mezarlığı içerisindeki şehitliğe defnedildi.