Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Adem Kabak(46) yakalandığı amansız kansere yenik düştü.

Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Adem Kabak(46) yakalandığı amansız kansere yenik düştü.

Kanser tedavisi gördüğü Eskişehir Tıp Fakültesi Hastahanesi'nde hayatını kaybeden itfaiye eri, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mesai arkadaşları, belediye personeli, Kabak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Törende Kabak için dua edilerek helallik alındı. Başkan Bakkalcıoğlu, itfaiye eri Kabak'ın acılı ailesine taziye dileklerini iletti. Burada duygularını dile getiren Başkan Bakkalcıoğlu "Yaşam böyle bir şey işte, bazen Adem kardeşimiz gibi erkenden amansız bir hastalık geliyor, yaşamımız sona eriyor. Hangimizin ne gün olacağı belli değil. Tüm Bozüyük Belediyesi camiası, başta itfaiyedeki çalışma arkadaşlarına, hepinize, tüm aile fertlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha bize böyle kayıplar göstermesin. Adem kardeşimizi öbür dünyada rahat eylesin, huzur içinde olsun. Evlatları var, aslan gibi yetişmiş çocukları var. Onlarla birlikte dünyada bu yaşam sürecek. Onu böyle uğurluyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Kabak'ın Türk bayrağına ve itfaiye bayrağına sarılı tabutu önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Kabak'ın cenazesi mesai arkadaşları tarafından son kez selamlandı. İtfaiye eri Adem Kabak, Ertuğrulgazi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Bozüyük Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - BİLECİK

Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Diana Spencer
Spor Muslera Burak Elmas Alper Yılmaz Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:29:34. #1.15#

title