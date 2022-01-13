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Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1041 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evinde tek başına yaşayan 63 yaşındaki Rafi Öztürk'ten yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine endişelenen yaşlı adamın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaşlı adamın yaşadığı dairenin kapısını açtı. Ardından içeriye giren ekipler, yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kanser hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri, Öztürk'ün ölümüyle ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika: Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu

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