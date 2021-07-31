Son Dakika | Kandil'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Kandil bölgesindeki PKK/KCK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.