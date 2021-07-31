Son Dakika | Kandil'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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Son Dakika | Kandil'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son Dakika | Kandil'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Kandil bölgesindeki PKK/KCK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Kandil bölgesindeki PKK/KCK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kandil bölgesinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştan iki teröristin yerinin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenledi. Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyon sonucu PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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