Son Dakika | Kanca operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

"Kanca" operasyonuyla tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde pazartesi günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol ile mahkemeden biri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Borcunu ödeyemeyen mağdura işkence

Mali polisin yaptığı çalışmalar ile şüpheli ve mağdurların ifadeleri suç şebekesinin mağdurlara yönelik yöntemlerini de ortaya çıkardı.

Tefecilik yaparak 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin borç verdikleri vatandaşlardan alacaklarının hiç bitmediği, 15 bin lira borç alan bir vatandaşın 100 bin lira ödemesine rağmen senetlerini alamadığı belirlendi.

Şüphelilerin, borçlarını ödemeyen kişileri ise kendilerine ait pavyonun alt katında dövdükleri, sonrasında bir gecekonduya götürerek kıyafetlerini çıkarıp soğuk suyun altında işkence yaptıkları öğrenildi. İşkencenin görüntülerini mağdurun eş ve çocuklarına izleterek borcu onların ödemesini isteyen şüphelilerin bu ve benzeri yöntemlerle alacaklarını tahsil ettiği tespit edildi.

Borcunu ödeyemeyeni suç şebekesine dahil ettiler

Şüphelilerin kendilerinden yüksek faizle borç para alan ve ödeyemeyen bir kişiyi ise suç örgütüne dahil ederek yeni müşteriler bulmaya zorladığı ortaya çıktı.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucunda 145 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerin ödeme yapmayan mağdurların iş yeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, belirledikleri adreslere gönderilen örgüt üyelerinin bu kişileri alıkoyarak örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları belirlendi.