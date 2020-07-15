Son dakika... Kanada polisi, ölü bulunan iki kız kardeşin ardından kayıp babayı arıyor
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Son dakika... Kanada polisi, ölü bulunan iki kız kardeşin ardından kayıp babayı arıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kanada'da polis, 11 Temmuz'da aracın içinde cansız bedenlerini bulduğu iki kız kardeşin ardından kayıp baba Martin Carpentier'i arıyor.

Son dakika... Kanada polisi, ölü bulunan iki kız kardeşin ardından kayıp babayı arıyor
15.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:20

Kanada'da polis, 11 Temmuz'da aracın içinde cansız bedenlerini bulduğu iki kız kardeşin ardından kayıp baba Martin Carpentier'i arıyor. Aramanın yapıldığı ormanlık alan çalışmalarda en büyük engel olurken, baba Carpentier'i görenlerin hemen 911'i araması isteniyor.

Kanada'da Quebec eyalet polisi, geçtiğimiz 8 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 11 ve 6 yaşlarındaki Norah ve Romy Carpentier adlı kız kardeşlerin ölümlerinde şüpheli kabul edilen 44 yaşındaki Baba Martin Carpentier'i arıyor. Kız çocukları için perşembe günü arama başlatılırken, 11 Temmuz'da ise aracın içinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Baba Carpentier, en son kızları ile 8 Temmuz gecesi Levis'te bir bakkalda görüldü. Bir saat sonra Carpentier'in aracı, bir mağazanın yaklaşık 5 kilometre batısında hasarlı ve terk edilmiş olarak bulundu. Araçta cep telefonu da bulunurken, aracın hasarlı ve terk edilmiş şekilde bulunması nedeniyle baba Carpentier'in trafik kazası yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İki kız çocuğu üzerinde yapılan otopsiler tamamlanırken, olayla ilgili devam eden soruşturma nedeniyle ölüm nedenleri henüz açıklanmadı. Polis Sözcüsü Sgt. Ann Mathieu baba ve kızlarının kaza geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

Ormanlık alan arama çalışmalarındaki en büyük engel

Yetkililer, geçtiğimiz salı günü köpekler, drone'lar, arazi araçları ve termal görüntüleme cihazları ile donatılmış bir uçak kullanarak kilometrelerce alanı taradı ancak babaya henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarında Norah ve Romy Carpentier'in cesetlerinin bulunduğu Saint-Apollinaire banliyösünde 50 kilometrekarelik bir alana yoğunlaşılıyor. Polis, araştırma için büyük bir dezavantaj oluşturduğunu belirttiği yoğun çalılıkların, dronlar ve helikopterlerin arama çalışmalarında etkinliğini engelleyebileceğini ifade etti.

Yetkilere göre aramadaki en büyük sorun, bölgesinin yoğun ormanlık alanlarla kaplı olması. Bu nedenle saklanacak ve aranacak çok yer olduğu belirtilirken, sadece kayıp baba değil, olayla ilgili ipuçları da aranıyor. Aramanın 7. gününde kayıp babanın ölü veya bilinci kaybetmiş bir durumda olabilme ihtimali üzerinde de duruluyor. Polis, halktan herhangi bir ipucu bulduğu veya adamı gördükleri takdirde hemen 911'i aramalarını talep etti. - TORONTO

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Kaynak: İHA

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