Son dakika! Kanada hükümeti ve Air Canada Kovid-19 yardım paketi konusunda anlaştı
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Son dakika! Kanada hükümeti ve Air Canada Kovid-19 yardım paketi konusunda anlaştı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Son dakika! Kanada hükümeti ve Air Canada Kovid-19 yardım paketi konusunda anlaştı

Gelen son dakika haberlerine göre Kanada hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havayolu ulaşımında yol açtığı maddi zararın etkilerini azaltmak için Air Canada ile anlaşarak havayolu şirketine 4,7 milyar ABD doları sağlayacağını açıkladı.

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Kanada hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havayolu ulaşımında yol açtığı maddi zararın etkilerini azaltmak için Air Canada ile anlaşarak havayolu şirketine 4,7 milyar ABD doları sağlayacağını açıkladı.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Air Canada'ya sağlanacak toplam 4,7 milyar dolar değerindeki finansal yardımın 3,2 milyar dolarının kredi ve 398 milyon dolarının hisse satışı şeklinde yapılacağını belirtti.

Aynı zamanda Kanada Maliye Bakanı olarak görev yapan Freeland, Air Canada şirketinin daha fazla iş kaybı olmayacağını garanti ettiğini söyledi.

Freeland, diğer Kanada havayollarıyla da ihtiyaçlarını belirlemek için görüşmeler yapıldığını sözlerine ekledi.

Finansal destek paketinin parçası olarak Air Canada'nın müşteri iadeleri, bölgesel topluluklara hizmet, sağlanan fon kullanımına ilişkin kısıtlamalar, istihdam ve sermaye harcamaları ile ilgili bir dizi taahhütnameyi kabul ettiği belirtildi.

Finansal destek karşılığında, havayolu şirketi tarafından, iade hakkı bulunmayan bilet satın alan ancak Şubat 2020'den beri salgın nedeniyle seyahat etmeyen müşterilere para iadesi teklif edileceği kaydedildi.

Air Canada'nın üç aylık zararı 1 milyar doları geçti

Şirket, geçen yılın ilk üç ayında 345 milyon dolar kar ederken, bu yıl aynı dönemde Kovid-19 önlemleri nedeniyle 1,05 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

Air Canada, dünyadaki birçok hava yolu şirketi gibi Kovid-19 salgınının başlamasının ardından uluslararası tarifeli uçuşlarını durdurmuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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