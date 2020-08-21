Son dakika! Kanada'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 9 bin 94'e çıktı
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Son dakika! Kanada'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 9 bin 94'e çıktı

Son dakika gelişmesine göre Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 94'e yükseldi.

Son dakika! Kanada'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 9 bin 94'e çıktı
21.08.2020 03:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 03:48

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 94'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede yaşanan Kovid-19 salgınında son bir haftada 50 kişi hayatını kaybetti. Kanada'da 122 bin 376 olan pozitif vaka sayısı da aynı dönemde 3 bin 19 artarak 125 bin 395'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar toplam 4 milyon 925 bin 447 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Yurt dışından gelenlerin karantinası için 37 milyon dolar harcandı

Bu arada devletin, salgının başladığı mart ayından bu yana ülkeye getirdiği ve otellere yerleştirdiği vatandaşları için 37 milyon Kanada Doları harcadığı açıklandı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansının açıklamasına göre, bugüne kadar toplam 3 bin 222 kişi için otel odası kiralandı.

Ajansın açıklamasında, 14 günlük karantina için kalacak uygun ev koşulları olmadığını beyan edenlere, ülke genelindeki 11 merkezde karantina süresince konaklama, yemek, ulaşım, sağlık kontrolleri ve güvenlik hizmeti verildiği, bazı karantina bölgelerinde ise 24 saat hemşire görevlendirildiği kaydedildi.

Kovid-19 yardım programı 1 ay daha uzatıldı

Öte yandan, Kovid-19 nedeniyle işini kaybedenler için Kanada hükümetince daha önce başlatılan Acil Yardım Programı'nın süresi 1 ay daha uzatıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile Çalışma Bakanı Carla Qualtrough, yaptıkları ortak açıklamada, aylık 2 bin dolar olarak verilen yardımın devamı için bütçeden 37 milyar dolar ödenek aktarıldığını duyurdu.

Şu ana kadar toplam 69 milyar dolardan fazla ödemenin yapıldığı program, 27 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak.

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Kaynak: AA

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