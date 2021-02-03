Son Dakika | Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini geçti

Bir son dakika haberine göre Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştı.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son bir haftada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 806 artarak 19 bin 511'den 20 bin 317'ye çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı da söz konusu dönemde 28 bin 510 artarak 760 bin 134'den 788 bin 644'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar testi pozitif çıkan ve iyileşenlerin sayısı 719 bin 543'e ulaştı.

Sağlık kuruluşlarında bugüne kadar 22 milyon 257 bin 569 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Bugüne kadar 993 bin 349 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanan Kanada'da tam aşılama uygulanan kişi sayısı 124 bin 527'ye çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan