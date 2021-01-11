Son dakika! Kanada'da ilk kez "çocuk evlilikleri" araştırması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Kanada'da ilk kez "çocuk evlilikleri" araştırması yapıldı

11.01.2021 06:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 06:24
Son dakika! Kanada'da ilk kez

Son dakika haber: Kanada'da bu konuda ilk kez gerçekleştirilen bir araştırma, ülkenin dünyadaki uygulamaları sona erdirmeye yönelik küresel çabalarına rağmen, Kanada genelinde çocuk evliliğinin "yasal kaldığını ve devam ettiğini" ortaya çıkardı.

Kanada'da bu konuda ilk kez gerçekleştirilen bir araştırma, ülkenin dünyadaki uygulamaları sona erdirmeye yönelik küresel çabalarına rağmen, Kanada genelinde çocuk evliliğinin "yasal kaldığını ve devam ettiğini" ortaya çıkardı.

Montreal'deki McGill Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, 2000 ile 2018 yılları arasında 18 yaş altındaki Kanadalı çocuklara 3 bin 600'den fazla evlilik cüzdanı verildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Kanadalı çocuklara verilen evlilik belgelerinin yüzde 85'inden fazlası, tipik olarak çok daha büyük eşlerle evlenen kızlara verildi. Araştırmacılar, bu "cinsiyet kalıbının" tüm dünyadaki çocuk evlilik uygulamalarıyla aynı olduğunu ifade etti.

Hakemli akademik dergi Population and Development Review'in son sayısında yayımlanan araştırmanın görevlilerinden McGill Üniversitesi öğretim üyesi Alissa Koski, "Sonuçlarımız, Kanada'nın 2030 yılına kadar çocuk evliliğine son verilmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan bağlılığını gerçekleştirmek için, kendi içinde yapması gereken çok işi olduğunu gösteriyor" dedi.

Araştırmaya göre çocuk evlilikleri, "18 yaşından önce resmi veya gayri resmi (teamül hukuku) evlilik" olarak tanımlanıyor.

Araştırmacılar, orantısız sağlık ve kalkınma sonuçlarının genç kızları etkilediğini ve uygulamanın "cinsiyet eşitsizliğinin küresel olarak tanınan bir göstergesi" olduğunu söylüyor.

Çalışmanın ortaklarından McGill sosyoloji profesörü Shelley Clark da değerlendirmesinde, bulguların Kanada gibi zengin ülkelerde genellikle "gözden kaçtığını ve yetersiz incelendiğini" ifade etti.

Clark, "Bu uygulamanın Kanada'daki sürekliliği, çocuk evliliğini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bazı doğal zorlukların altını çiziyor ve Kanada'nın yerel yasaları ile küresel politikaları arasında önemli bir tutarsızlığı ortaya koyuyor" dedi.

Araştırmanın Kanada'da "çocuk evliliklerinin ne kadar yaygın olduğuna ışık tutan ilk araştırma" olduğunu belirten bilim ekibi, elde edilen rakamların yine de diğer ülkelere göre daha düşük kaldığına işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç İrem Derici Meghan Markle
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Ersun Yanal Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Pakistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kanada'da ilk kez "çocuk evlilikleri" araştırması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 06:25:28. #1.15#
title