Son Dakika | Kanada'da doğum günü partisinde 3'ü çocuk 4 kişi silahla yaralandı
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Son Dakika | Kanada'da doğum günü partisinde 3'ü çocuk 4 kişi silahla yaralandı

Son Dakika | Kanada'da doğum günü partisinde 3'ü çocuk 4 kişi silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kanada'nın Toronto şehrinin Rexdale bölgesinde bir doğum günü partisinde açılan ateş sonucu üçü çocuk dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Kanada'nın Toronto şehrinin Rexdale bölgesinde bir doğum günü partisinde açılan ateş sonucu üçü çocuk dört kişinin yaralandığı bildirildi.

CTV News'in haberine göre, bir çocuğun doğum günü partisinde 1 yaşındaki erkek bebek, 5 yaşındaki kız çocuğu, 11 yaşındaki erkek çocuğu ve 23 yaşındaki bir erkek silahla yaralandı.

Polis Şefi Ron Taverner, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kurşunun 1 yaşındaki bebeği sıyırdığını, 23 yaşındaki kişinin de bacağından vurulduğunu söyledi.

Müfettiş Kelly Skinner, birden fazla şüphelinin arandığını ve asıl hedefin çocuklar olmadığını düşündüklerini söyledi.

Olay yerinden dördü silahla yaralanan toplam beş yaralı aldıklarını belirten Toronto sağlık personeli ise çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Beşinci yaralının kurşunla yaralanıp yaralanmadığının henüz bilinmediği bildirildi.

Polis Şefi Ron Taverner, bunun bir silahlı saldırı olduğunu belirlemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Taverner, şüphelilerin araçla olay yerinden hızla uzaklaştıklarını düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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