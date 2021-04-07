Son dakika... Kanada'da 62 yaşındaki hasta Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu
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Son dakika... Kanada'da 62 yaşındaki hasta Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu

Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika... Kanada'da 62 yaşındaki hasta Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kanada'nın Toronto kentinde şizofreni hastası Ejaz Choudry'yi öldüren polis memuru, hakkında açılan soruşturma sonunda suçsuz bulundu.

Kanada'nın Toronto kentinde şizofreni hastası Ejaz Choudry'yi öldüren polis memuru, hakkında açılan soruşturma sonunda suçsuz bulundu.

Toronto Emniyeti Özel Soruşturma Birimi (SIU) Direktörü Joseph Martino, 20 Haziran 2020'de meydana gelen olayda, kriz halindeki Choudry'nin göğsüne iki kurşun sıkarak öldüren polisin ateş açmakla makul hareket ettiği sonucuna vardıklarını açıkladı.

Martino, sorumlu polisin, şizofreni hastası Choudry'nin kendisine zarar vereceğinden endişelendiğini söyledi.

Kriz nedeniyle ailesinin acil olmayan yardım hattını aramasının ardından eve gelen polisler, İngilizce bilmeyen 62 yaşındaki dört çocuk babası Ejaz Choudry'yi, elindeki bıçağı bırakması için ikaz etmişti.

Aile fertlerinin, İngilizce bilmediğini söylemesine rağmen bağırmaya ve silah doğrultmaya devam eden polislerden biri, Choudry'yi iki el ateş ederek evinde öldürmüştü.

Soruşturmanın sonuçlanması üzerine yazılı açıklama yapan Choudry ailesi, "derin hayal kırıklığına uğradıklarını ancak karara şaşırmadıklarını" belirtti.

Choudry'nin güvenliği için aradıkları polisin, daireye girdikten birkaç saniye sonra onu öldürdüğüne işaret eden aile, "Ejaz hiçbir suç işlemedi. Bunlardan hiçbirini hak etmedi." ifadesini kullandı.

NCCM: "Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz"

Öte yandan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) yaptığı yazılı açıklamada, rahatsız edici bu kararın şaşırtıcı olmadığı belirtilerek "SIU, araştırdığı polis memurlarına neredeyse hiçbir zaman suçlamada bulunmadı. Polis zorla yaşlı, güçsüz bir adamın evine girdi. Ejaz amcanın polisin farkında olduğu açık akıl sağlığı sorunları vardı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yaptırım ve ceza eksikliği, başarısız bir gözden geçirme sistemi ve polisin hesap verebilirliğinin yokluğuyla çevrelenen çok daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Ancak hesap verebilirlik olmadan hiçbir değişiklik ve adaletin olamayacağının farkındayız. Ejaz amcanın ölümünden sorumlu olan polis, rozet ve silahla sokağa çıkmamalıdır. Cevap talep etmekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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