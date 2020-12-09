Son Dakika | Kanaat önderi Sadullah Toprak vefat etti
09.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:30
Son dakika haberlerine göre Siirt'te bölgenin kanaat önderlerinden Sadullah Toprak (89) koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti.
Siirt'te bölgenin kanaat önderlerinden Sadullah Toprak (89) koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti.
Tillo Ulu Cami emekli imamı Toprak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toprak, kılınan cenaze namazının ardından Tillo ilçesinde dedesi İsmail Fakirullah türbesinin bahçesinde defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz