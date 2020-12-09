Son Dakika | Kanaat önderi Sadullah Toprak vefat etti
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Son Dakika | Kanaat önderi Sadullah Toprak vefat etti

09.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:30
Son Dakika | Kanaat önderi Sadullah Toprak vefat etti

Son dakika haberlerine göre Siirt'te bölgenin kanaat önderlerinden Sadullah Toprak (89) koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti.

Siirt'te bölgenin kanaat önderlerinden Sadullah Toprak (89) koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti.

Tillo Ulu Cami emekli imamı Toprak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Toprak, kılınan cenaze namazının ardından Tillo ilçesinde dedesi İsmail Fakirullah türbesinin bahçesinde defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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