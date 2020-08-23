Son Dakika: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk
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Son Dakika: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Son Dakika: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk
23.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:14

Gaziantep'te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonun arkasına tutunarak ayaklarını boşa bırakarak ana yolda ilerleyen 3 genç insan hayatı bu kadar ucuz olamaz dedirtti. Geçlerin tehlikeli yolculuğunu gören bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kendilerinin görüntüsünün çekildiği fark eden bir genç ise, hiçbir şey yokmuş gibi selam verdi. Gençler ilçe merkezine doğru gözden kayboldu. - GAZİANTEP

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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