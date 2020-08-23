Son Dakika: Kamyonun arkasında ölümüne yolculuk Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonun arkasına tutunarak ayaklarını boşa bırakarak ana yolda ilerleyen 3 genç insan hayatı bu kadar ucuz olamaz dedirtti. Geçlerin tehlikeli yolculuğunu gören bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kendilerinin görüntüsünün çekildiği fark eden bir genç ise, hiçbir şey yokmuş gibi selam verdi. Gençler ilçe merkezine doğru gözden kayboldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA