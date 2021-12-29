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Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu Kamyonette çıkan yangın o esnada bölgeden geçen beton mikserince söndürüldü Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonette çıkan yangın, o esnada bölgeden geçmekte olan beton mikserinin yardımıyla söndürüldü.

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu

Kamyonette çıkan yangın o esnada bölgeden geçen beton mikserince söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonette çıkan yangın, o esnada bölgeden geçmekte olan beton mikserinin yardımıyla söndürüldü.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurdu. Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken, alevler biranda yükselmeye başladı. Bu esnada ise bölgeden geçen bir beton mikserinde bulunan su yardımı ile alevlere müdahale edildi. Alevlerin kontrol altına alınabildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu

Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu

Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu

Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu

Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu

Alevlere teslim olmuştu beton mikseri yardımına koştu

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