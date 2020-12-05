Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

05.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:03
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre AYDIN'ın Çine ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Çine Yağcılar Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Kılıç yönetimindeki 48 D 1778 plakalı hayvan yüklü kamyonet ile Durmuş Yanar yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş Yanar ve arkasında bulunan Reşat Akdeniz, ağır yaralandı. Kasksız oldukları öğrenilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ancak Reşat Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
Son dakika! Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Hadise Alişan Sezen Aksu Gonca Vuslateri
Spor Fuat Çapa Necip Uysal Samet Aybaba Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 13:03:29. #1.14#
title