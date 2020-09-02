Son dakika! Kamyonetin çarptığı iki kardeşten biri öldü
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Son dakika! Kamyonetin çarptığı iki kardeşten biri öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

02.09.2020 23:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:48

Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

O.Ç. yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı kamyonet, Kütahya - Tavşanlı kara yolunun 15. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rıfat (16) ve İlhami Bilen (18) kardeşlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Rıfat Bilen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan İlhami Bilen 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü O.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kardeşlerden geriye ise kaza yerinde yola savrulan ayakkabıları kaldı.

İki kardeşin yolun karşısında akaryakıt istasyonundaki marketten alışverişten döndükleri öğrenildi.

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Son dakika! Kamyonetin çarptığı iki kardeşten biri öldü

Kaynak: AA

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