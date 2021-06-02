Son Dakika | Kamyonetin çarptığı genç öldü
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Son Dakika | Kamyonetin çarptığı genç öldü

Son Dakika | Kamyonetin çarptığı genç öldü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Garip Can Bayındır (17) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Garip Can Bayındır (17) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sam Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Garip Can Bayındır'a çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan Bayındır, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bayındır, bu sabah yaşamını yitirdi.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Garip Can Bayındır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Son Dakika | Kamyonetin çarptığı genç öldü
Son Dakika | Kamyonetin çarptığı genç öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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