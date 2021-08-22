Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
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Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada Aksaray'da park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçan kamyonet kayıplara karışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada

AKSARAY - Aksaray'da park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçan kamyonet kayıplara karışırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi 1472 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve sürücü kimliği belirlenemeyen Ford marka kamyonet, ilk olarak sokakta park halindeki Ramazan P.'ye ait 34 ET 7583 plakalı Honda marka otomobile sağ ön tampondan çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye giden otomobil aynı hizada park halinde olan Uğur K.'ye ait 68 AAR 854 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park yerinde bulunan aydınlatma direği ve duvara çarpan otomobillerde maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı çarpma sesleriyle duyarak fark eden otomobil sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza tespiti yapan polis ekipleri güvenlik kamerasının kaydını inceleyerek, 2 otomobile çarpıp kaçan kamyonet ve sürücüsünü arama çalışmalarına başladı.

Yaşanan kazayı anlatan araç sahibi Uğur K., "Gece yarısı saat 1'e 10 kala benim araçla komşunun aracı burada park halindeydi. Şurada komşumuz Ramazan beyin aracı park halindeydi. Benimde burada aramızda 2 metrelik bir mesafe vardı. Ben yatmak üzereydim. Bir ses duyduk. Pencereden baktığımda aracın şu tarafa gittiğini gördüm aşağıya indim. Sonra kameraları kontrol edip polisi çağırdık. Karşı taraftan 1479 Sokaktan çıkıyor. Araç oradan geliyor hızlı bir şekilde Ramazan beyin aracına sağ önden çarpıyor. Ramazan beyin aracı hareket haline geçiyor. Benim aracıma vuruyor. Benim araçta aynı zamanda direğe vuruyor. Tekrardan arabalar sırt sırtaydı. Tekrardan bir daha çarpışma oluyor. Belki 20 bin liranın üzerinde masraf var yani bu masraflarda bizim içinde önemli paralar" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada
Kamyonetin 2 araca vurup kaçtığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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