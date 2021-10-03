Son dakika! KAMYONET TAKLA ATTI: SÜRÜCÜ VE OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI - Haberler
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Son dakika! KAMYONET TAKLA ATTI: SÜRÜCÜ VE OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANTALYA'da, yayladan dönen koyun yüklü kamyonet takla atarak devrildi.

ANTALYA'da, yayladan dönen koyun yüklü kamyonet takla atarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Yıldırım (41) olay yerinde, oğlu Murat Doğan Yıldırım (7) ise kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi, yaralı Hatice Yıldırım'ın (41) hayati tehlikesi devam ediyor. Kazada araçtaki koyunların da çoğu öldü.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'nde meydana geldi. Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylası'ndan yükledikleri koyunlarla Manavgat'a gelen Mehmet Yıldırım'ın kullandığı 07 NOD 29 plakalı kamyonet, Güneycik Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce bariyere ardından istinat duvarına çarpıp takla attı. Kamyonetin tamamen kullanılamaz durumda olduğu kazada Mehmet Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Yıldırım'ın kazada yaralanan eşi Hatice Yıldırım ve oğlu Murat Doğan Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Doğan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi bulunan Hatice Yıldırım'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Kazada kamyonetin kasasından etrafa saçılan birçok koyun ölürken, sağ kurtulan koyunlar ise ormanda kayboldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! KAMYONET TAKLA ATTI: SÜRÜCÜ VE OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Son dakika! KAMYONET TAKLA ATTI: SÜRÜCÜ VE OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Son dakika! KAMYONET TAKLA ATTI: SÜRÜCÜ VE OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Son dakika! KAMYONET TAKLA ATTI: SÜRÜCÜ VE OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Kamyonet takla attı: Sürücü ve oğlu öldü, eşi ağır yaralı

Son dakika haberi! Kamyonet takla attı: Sürücü ve oğlu öldü, eşi ağır yaralı
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Haber: Son dakika! KAMYONET TAKLA ATTI: SÜRÜCÜ VE OĞLU ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI - Haberler
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