Son dakika: Kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi (2)
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Son dakika: Kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi (2)

14.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde park halinde yanmaya başlayan kamyon, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde park halinde yanmaya başlayan kamyon, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İlçede Dede Korkut Caddesi'nde yol kenarında park halinde olan 35 AU 8090 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur altında yanan kamyona müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, kamyonun ön kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alıp olay yerine gelen kamyonun sahibi büyük üzüntü yaşadı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesini istedi.

Son dakika: Kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi (2)
Son dakika: Kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi (2)
Son dakika: Kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi (2)
Son dakika: Kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mükremin Bayramoğlu

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