Son dakika: Kamyon ile ağaç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü kamyonun aniden hareket etmesi sonucu kamyon kasası ile ağaç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.