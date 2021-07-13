Son dakika haberi... 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak
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Son dakika haberi... 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak

Son dakika haberi... 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması için yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında tören düzenlenecek.

Atama teklifinde toplam 97 hak sahibinin ataması, arkeolog, avukat, diyetisyen, ebe, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.

Ayrıca 111 memur, 133 hizmetli unvanlı kadro ile 24 işçi kadrosuna atama gerçekleştirilecek.

Bu atamalarla birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 45 bin 849'a ulaşacak.

Atama sonuçları yarın saat 17.30'dan itibaren "sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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