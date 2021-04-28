Son Dakika | Kamu çalışanları için idari izin kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kamu çalışanları için idari izin kararı

Son Dakika | Kamu çalışanları için idari izin kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: CUMHURBAŞKANLIĞI İdari İşler Dairesi Başkanlığı, kamu çalışanlarının 10 Mayıs ve 11 Mayıs 2021 tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs 2021 tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İdari İşler Dairesi Başkanlığı, kamu çalışanlarının 10 Mayıs ve 11 Mayıs 2021 tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs 2021 tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan kamu kurumlarına gönderilen yazıda, 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne atıfta bulunularak, koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı anımsatıldı. Bu kapsamda salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan vermemek sureyiyle; 30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere, kamu hizmetleri asgari personelle yürütlecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs ve 11 Mayıs 2021 tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs 2021 tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi
Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kamu çalışanları için idari izin kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 01:35:04. #1.15#

title