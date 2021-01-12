Son Dakika | Kamerun Savunma Bakanlığı, askerlerin sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanladı

Kamerun Savunma Bakanlığı, Afrika İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezinin (CHRDA), Kamerunlu askerlerin düzenlediği operasyonda 8 sivilin yaşamını yitirdiğine yönelik iddiasını kabul etmedi.

Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinin Maotu kasabasında hafta sonu operasyon düzenlendiği ve orada bulunan silahlı kişilerin seyir halindeki askeri konvoya ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin silahlı kişilere karşılık vermesiyle çatışma çıktığı, saldırganlardan bazılarının olay yerinde öldüğü, bazılarının da kaçtığı ifade edildi.

Kamerunlu yetkililer, olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

CHRDA, orduya bağlı güvenlik güçlerinin Maotu'da operasyon düzenlediğini ve en az 8 sivilin öldüğünü iddia etmişti. Yaşanan olayların bazı fotoğraf ve görüntüler aracılığıyla öğrenildiğini ileri süren CHRDA, sivilleri hedef alan saldırıyı kınayarak soruşturma açılmasını talep etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok sivil toplum kuruluşu, Şubat 2020'de Kamerun ordusunun Anglofon bölgesindeki Ngarbuh kasabasına operasyon düzenlediğini ve 20'ye yakın sivilin öldüğünü açıklamıştı. Ordu ilk başta bu açıklamaları yalanlamış ancak bir süre sonra kabul etmişti. Operasyonu düzenleyen askerler de tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım